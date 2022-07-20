В Роскачестве объяснили, как легально продать урожай с участка

Рассматривается предложение позволить дачникам продавать свой урожай в супермаркетах. Вице-премьер Виктория Абрамченко после встречи с фермерами поручила Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу представить в кабмин предложения, как люди смогут подтверждать безопасность такой продукции.

Сейчас в городе в местах с большой проходимостью урожай продавать запрещено законом. Однако, многие люди стремятся реализовать избытки урожая. Эксперты Роскачества рассказали, как при этом не нарушить закон.

Во-первых. там пояснили, что быть индивидуальным предпринимателем не нужно, равно как не надо открывать фирму или получать какие-либо лицензии, патенты. Частное лицо вполне может торговать урожаем со своего участка.

Соответственно, платить налоги с таких доходов тоже не надо. Однако необходимо, чтобы вы соблюдали два условия:

Размер вашего участка не должен быть больше 50 соток.

Вы должны выращивать урожай сами, без привлечения помощников (имеются в виду наемные сотрудники, которым вы заплатите деньги).

Если хотя бы один из этих пунктов не соблюден, необходимо регистрироваться в налоговом органе и платить налог 13%.

Это касается только растительной продукции. Молоко, мясо, яйца и другие продукты животного происхождения подчиняются другим правилам.

«Чтобы точно не возникло проблем, рекомендуем заранее получить справку о размере вашего участка, а также о том, что на нем действительно произрастает та сельскохозяйственная продукция, которую вы будете продавать. Выдать ее может местный орган самоуправления, садового товарищества, и так далее. Зачастую руководство этих организаций само не знает, как оформлять такую справку. Сделать это легко: составьте заявление в свободной форме и попросите справку — ее тоже можно оформить в свободной форме, так как единого шаблона, который могли бы требовать проверяющие, нет. Оформлять справку необходимо каждый сезон», — поясняют эксперты.

Обычно люди стремятся продать свой урожай «с рук», в оживленных местах, вдоль трасс, на окраине деревень, рядом с которыми проходит автомобильная дорога. В городе в местах с большой проходимостью людей тоже возникают «точки», в которых торгуют урожаем, однако именно такая торговля по закону в нашей стране запрещена. Полиция может не только прогнать «несанкционированного» продавца, но и выписать штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Свой урожай можно законно продать в нескольких местах:

Сезонные ярмарки. Чтобы участвовать в них, нужно выполнить ряд условий, поэтому узнавайте, когда такие проводятся, и обращайтесь к организаторам за уточнением.

Рынки. На них обустраивают так называемые «социальные места», которые могут занять желающие дачники со своим урожаем.

Оптовые базы. На них можно сдать свой урожай (имейте в виду, он в таком случае должен быть достаточно большим, чтобы заинтересовать местных продавцов). Это самый невыгодный с финансовой точки зрения вариант, так как оптовая цена существенно ниже той, которую можно получить, торгуя в розницу.