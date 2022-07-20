Первый контракт на ремонт дворов Вологды в 2023 году планируется заключить в ближайшее время

20.07.2022 [Общество]

В Вологде ведется ремонт дворовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в 2022 году будет отремонтировано 30 дворов. Что касается ремонта дворов в 2023 году, то первый контракт Администрация города Вологды планирует заключить с подрядчиком в конце июля. На это предусмотрено финансирование, которое будет получено по федеральной программе «Комфортная городская среда» в следующем году, а также средства, образовавшиеся в ходе экономии при проведении конкурсных процедур 2022 года.

«Все дворы, вошедшие в контракт, который мы намерены заключить через неделю, были включены в нацпроект в 2017 году и поставлены в очередь в соответствии с критериями федеральной программы. Планируется, что в первый контракт стоимостью 58 млн рублей будут включены 9 дворов по ул. Ярославской и Пошехонскому шоссе. Проекты благоустройства территорий актуализируют специалисты с учетом мнения местных жителей», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Во дворах будет проведена замена асфальтового покрытия, бортового камня, обновление тротуаров, при необходимости будет произведено расширение парковочных мест. Работы по некоторым территориям начнутся уже в этом году, но полностью ремонты по данному контракту завершатся в 2023 году.

Из адресов, запланированных на 2022 год, на данный момент в работе 27 дворов, из них 12 территорий — на стадии приемки. За ремонтом активно следят жители и депутаты от партии «Единая Россия», поскольку предложения жителей по ремонтам вошли в «Народную программу» партии. Еще в трех дворах ремонт начнется в ближайшее время. Общая сумма заключенных на 2022 год муниципальных контрактов — порядка 180 млн рублей.

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