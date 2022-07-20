В Вологде проверили ход ремонта улиц Ярославской и Костромской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Ремонты по дорожному национальному проекту ведутся сейчас на пяти улицах областной столицы. Работы на улицах Костромской и Ярославской проинспектировал сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Перед тем, как ремонтировать проезжую часть, мы всегда стараемся привести в порядок инженерные сети, в частности, водо- и теплоснабжение. Также большое внимание уделяется безопасности как автомобилистов, так и пешеходов. Для этого мы не только ремонтируем дорожное полотно, но и обустраиваем тротуары, переносим в более удобные места пешеходные переходы. Яркий пример — улицы Ярославская и Костромская, где по одной стороне тротуара ранее не было, а в рамках ремонта он будет сделан. Стараемся учитывать интересы всех участников дорожного движения, именно на это и нацелен федеральный проект „Безопасные качественные дороги“», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На ул. Ярославской, где ремонт идет на отрезке около 1,5 км, заканчивают установку бортовых камней, начали фрезерование. Ведется подготовка пешеходных дорожек к асфальтированию, также со стороны СХПК «Тепличный» будет сформирован новый тротуар. Именно поэтому возникла необходимость для удобства вологжан перенести пешеходный переход от выезда с промзоны в сторону Пошехонского шоссе. Работы выполняет компания «Магистраль».

Этот же подрядчик ремонтирует участок ул. Костромской от ул. Ленинградской до ул. Возрождения. Работы на объекте должны завершить на следующей неделе.

«Протяженность ремонтируемого участка ул. Костромской составляет 650 метров. Сейчас полностью уложен выравнивающий слой асфальта, установлены бортовые камни, сделаны тротуары. Осталось выполнить работы по устройству верхнего слоя асфальта, нанести разметку и восстановить газоны. По укладке асфальта дожидаемся благоприятных погодных условий, рассчитываем, что это произойдет в конце недели. Разметку планируем нанести до 20 августа», — отметил главный инженер ООО «Магистраль» Алексей Широпаев.

Всего в этом году в Вологде обновят 10 участков дорог, четыре из них — в финальной стадии. Это ул. Костромская, ул. Новгородская, ул. Мира в с. Молочное и Старо-Кирилловское шоссе. На ул. Левичева сейчас меняют инженерные сети специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Приступить к замене асфальтобетонного покрытия на участке планируют в середине августа. Работы на ул. Галкинской начнутся в сентябре. Асфальтирование дороги в Осановском проезде стартует ближе к осени, когда будет завезено основное количество инертных материалов для строительства ул. Поэта Романова. Кроме того, в областной столице отремонтируют улицы Турундаевская и Щетинина. Всего на ремонт дорог по нацпроекту выделено 480 млн рублей из бюджетов трех уровней.