Депутат ЗСО Евгений Шулепов намерен решить проблему инвалидов, которых не отпускают к родным на выходные из интернатов

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов, озадачился проблемой инвалидов, которые проживают в интернатах и их не отпускают к родным на выходные.

Ранее NewsVo писал, что постояльцы Вологодских психо-неврологических интернатов лишены возможности периодически ездить к своим родственникам. Даже на выходные их не отпускают к родителям. Всему виной закон, который с одной стороны призван защищать права жителей ПНИ, а с другой стороны ограничивает их желания.

В редакцию обратился житель Мосейковского психо-неврологического интерната Николай Лукичев. Он является инвалидом и с 4 лет живет в социальных учреждениях, так как у мамы нет возможности круглосуточно наблюдать за ним. Раньше мама периодически его забирала — на время отпуска, на лето или просто на выходные, когда такая возможность была. Но потом гостить у родных Николаю запретили. Оказывается, что директорам интернатов прокуратура предписала строго соблюдать закон, в котором говорится, что всю ответственность за подопечных несет директор как опекун. В таком случае нельзя отпускать постояльцев к родным.

Семья Николая также обратилась с этой проблемой к депутату Евгению Шулепову. Он согласился решать ее с Правительством РФ, Госдумой, Уполномоченным по правам человека и общественными правозащитными организациями.

«Сдав ребёнка в интернат, родители лишаются прав на него, они переходят государству. В связи с этим согласно Определению Верховного Суда РФ от 23.10.2013 N 7-АПГ13-7 нормами права не предусмотрена временная передача совершеннолетних недееспособных граждан в семьи. По мнению прокуратуры это исключает исполнение администрацией интерната обязанностей опекуна и нарушает права последних на эффективную социальную защиту и надлежащий уход. С одной стороны, закон есть закон. И его все должны неукоснительно соблюдать. С другой стороны, бюрократическая машина не знает исключений из правил, всех гребёт под одну гребёнку. Пожизненными узниками интернатов оказываются все недееспособные. В том числе те, чьё умственное развитие и психическое состояние не отличается от нас с вами, кто читает этот пост. С той лишь разницей, что у нас руки-ноги в порядке, а они обездвижены, прикованы к коляскам и кроватям. Но всё осознают, понимают и чувствуют, как здоровые люди! И хотят домой к маме и папе, к братьям и сёстрам хотя бы на выходные. По мнению экспертов, интернаты для инвалидов превращены из учреждений социального обслуживания в места лишения свободы», — написал депутат.

Евгений Шулепов считает, что для родителей недееспособных детей должна быть предусмотрена процедура получения временной опеки. Причем подача заявления должна происходить в один клик, а само разрешение должно носить долговременный характер. Разумеется, такие семьи должны находиться под строгим надзором органов опеки.

«Ещё один возможный механизм решения предлагают правозащитники — выстраивание системы сопровождения инвалидов через профильные НКО, когда человек живет дома, но в сопровождении специалистов. Это чрезвычайно важно с точки зрения лечения. Неоправданная изоляция инвалидов сводит на нет все усилия медиков и психологов. В изоляции даже здоровые люди становятся больными. А те, кто болен, летят в пропасть. Их тяжёлое состояние усугубляется приобретёнными в интернатах сопутствующими болезнями. Этого можно избежать, обеспечивая социализацию. Таким путём давно идут западные страны. Там применяется социально-реабилитационная модель работы с инвалидами. Они живут и получают уход на дому или в соцжилье, госпитализация может быть лишь кратковременной», — продолжает Евгений Шулепов.

Он отмечает, что российская модель — фармакологическая. Она противоречит Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала в 2012 году. Конвенция закрепляет за недееспособными гражданами право на полноценную жизнь в обществе, а не в закрытых учреждениях. Гуманное и уважительное отношение должны стоять в одном ряду с качественной медицинской помощью.