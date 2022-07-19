Туристическая полоса, сапсерфинг, спорториентирование ждут участников на городском слете «МОСТ»

Седьмой городской слет молодежных активов организаций областной столицы пройдет с 12 по 14 августа на турбазе в Шачино. Представители предприятий могут подать заявку на участие в слёте «МОСТ» до конца июля.

Сегодня практически на каждом предприятии Вологды созданы Советы молодежи. Именно молодые люди являются генераторами интересных и полезных идей, которые необходимы для развития и предприятий, и города. Поэтому главная цель «МОСТа» – объединить активистов.

«Главной целью слета является объединение и поддержка активной молодежи, а также оказание помощи вологжанам в продвижении их идей. В этом году программа слета носит название "Объединяя лучших": "МОСТ" объединит команды старожилов, которые принимали участие в слете несколько лет подряд. Во время образовательной программы, которая будет организована в третий день слета, председатели этих организаций расскажут о своей деятельности и своем пути развития», — говорит куратор Совета работающей молодёжи Вологды Юлия Другашкова.

В слете примут участие и новички, представители самых разных сфер: риелторы, блогеры, лесопромышленники, инженеры, энергетики, коммунальщики, медики. Команды, являющиеся участниками молодежного фестиваля «Время молодых», за участие в слете «МОСТ» получат дополнительные баллы к рейтингу.

Подать заявку на участие в слете могут вологжане от 18 до 35 лет, которые соберут команду от восьми до десяти человек. Важным условием является наличие в команде минимум двух женщин. Направить заявку необходимо до 31 июля в Молодежный центр «ГОР.СОМ35» по адресу: г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 2, или по электронной почте [email protected] с пометкой «Слет МОСТ». К ней нужно приложить видеоролик продолжительностью до 1 минуты на тему «Я еду на "МОСТ"». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8172) 76-07-28; 8 953 502-59-46.

На протяжении трех дней, команды примут участие в конкурсе бивуаков, в соревнованиях по ориентированию, сапсерфингу, пройдут туристическую полосу. В последний день слета впервые будут выбраны мистер и миссис «МОСТ».

Победитель определится в общем зачете по итогам всех конкурсов. В случае равенства суммы баллов преимущество получает команда, имеющая лучший результат в соревнованиях по туризму. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Организаторами слета «МОСТ» выступают Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» при поддержке Администрации города Вологды.