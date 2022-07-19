Житель Череповца случайно убил мужчину во время драки

19.07.2022 [Происшествия]

В Череповце 24-летний местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, происшествие случилось возле кафе на улице Ломоносова в ночь на 15 июля. Подозреваемый и потерпевший отдыхали в заведении, поссорились, и между ними завязалась драка.

«В ходе нее 24-летний молодой человек толкнул другого череповчанина, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, 35-летний пострадавший скончался в больнице спустя три дня», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый оказал содействие в раскрытии преступления. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.

Тэги: смерть по неосторожности, пьянка, ссора, драка, уголовное дело

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