Житель Череповца случайно убил мужчину во время драки

В Череповце 24-летний местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, происшествие случилось возле кафе на улице Ломоносова в ночь на 15 июля. Подозреваемый и потерпевший отдыхали в заведении, поссорились, и между ними завязалась драка.

«В ходе нее 24-летний молодой человек толкнул другого череповчанина, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, 35-летний пострадавший скончался в больнице спустя три дня», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый оказал содействие в раскрытии преступления. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.