В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала

В Вологде планируют изменить транспортную схему у вокзала. Для разработки концепции площади имении Бабушкина создан отдельный проектный комитет.

– Первым делом необходимо заменить здесь транспортную схему, в планах эти работы на следующий год. При условии наличия финансирования. Напомним, эта работа началась еще с экспертами по транспорту Высшей школы экономики, – рассказали NewsVo в пресс-службе администрации города Вологды.

Магистральными, с точки зрения проезда, должны стать улицы Мира и Галкинская, а саму привокзальную площадь планируют максимально разгрузить от лишнего транспорта. Поэтому перекресток у моста будет регулироваться светофором. При съезде с Пошехонского моста будет разрешено выезжать прямо на улицу Мира, не сворачивая, в сторону вокзала, как это приходится делать сейчас.

Кроме того, весь участок у почты планируется отдать под платную парковку – примерно на 80 мест.

– Небольшой период времени для посадки-высадки пассажиров будет бесплатным, а длительная парковка – за деньги. Парковка непосредственно у вокзала будет вообще запрещена, машины смогут останавливаться с другой стороны зеленой зоны, – поясняют в пресс-службе.

Полное благоустройство территории площади Бабушкина также входит в планы, но они будут выполнены позже, вторым этапом.

