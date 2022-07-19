В Череповце семь человек оштрафовали за самовольное подключение к электросетям, сообщает официальный сайт города.

Всем им перед этим отключили электричество за долги, однако нарушители, не имея на то соответствующего разрешения, вернули его в свои квартиры. Суммы штрафов составили от 5000 рублей до 15000 рублей. При повторном самовольном подключении сумма штрафа может вырасти до 30000 рублей.

Отмечается, что сейчас судами рассматривается ещё 20 аналогичных дел в разных районах Вологодской области.