В Череповце пропала 13-летняя девочка-подросток

19.07.2022 [Происшествия]

В Череповце пропала 13-летняя Арина Родимцева, сообщает группа поисково-спасательного отряда «Ты не один» в соцсети.

Вечером 17 июля она ушла из дома на проспекте Строителей, 19 и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. С собой она унесла серую шотландскую вислоухую кошку. Была одета в оранжевую футболку с разводами, светло-голубые джинсы, светло-голубую джинсовую куртку и белые кроссовки.

«Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 167 см, темные волосы ниже плеч, серые глаза, нормального телосложения. Особые приметы: возможен пирсинг на языке», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Имеющих информацию о местонахождении девочки просят позвонить по телефонам: «102» (полиция) или 8-911-505-68-98 (волонтёры).

Тэги: пропал подросток, поиски
фото из группы поисково-спасательного отряда "Ты не один" в соцсети

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