Вступил в силу закон о создании общероссийского движения детей и молодежи

19.07.2022 [Общество]

С 14 июля в России вступил в силу закон о создании движения детей и молодежи. Название движение пока не определено, предполагается, что его должны выбрать сами участники движения. 

Напомним, что при внесении законопроекта предполагалось, что оно будет называться «Большая перемена», однако ко второму чтению эта норма была исключена.

«Участие в движении детей и молодежи будет добровольным, — сообщил заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. — При этом закон закрепляет право всех участников на обсуждение вопросов управления и программной деятельности движения. То есть сами участники будут влиять на его работу. Это позволит внедрить очень важный принцип самоуправления. Участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации. Для этой категории вводится понятие „участник-обучающийся“. Законодатели расширили возможности для участия в движении. Первичные отделения смогут открываться в том числе в детских домах. Кроме того, в регионах советы по развитию движения возглавят лично губернаторы. Президенту будет предложено возглавить наблюдательный совет этого движения».

В правительстве Вологодской области поясняют, что через движение планируется навигация всей воспитательной работы, которую сегодня разрозненно ведут различные общественные организации и партнеры.

Тэги: дети, молодежь

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