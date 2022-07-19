Росздравнадзор рекомендует возобновить в регионах вакцинацию от коронавируса

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о том, что в регионах надо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, снова заняться активной вакцинацией.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19», — цитирует Аллу Самойлову Telegram-канал Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено проверить, есть ли в регионах лекарства от COVID-19 и средства защиты, а также обеспечить нужное количество пунктов вакцинации.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос на 30,2%. С 1 июля в стране отменены все ограничения, введенные из-за коронавируса. О новых ограничениях в Роспотребнадзоре не говорят.