Общественники проверили объекты проекта «Народный бюджет ТОС», которые были реализованы в последние два года

Комиссия под председательством Главы Вологды Юрия Сапожникова проверила состояние объектов, которые были реализованы в Молочном по проекту «Народный бюджет ТОС» с 2019 по 2021 год.



В 2019 году рабочие обустроили игровой комплекс и сделали освещение на территории между домами №№ 11 и 15 на ул. Шмидта. В 2020 году по просьбам жителей подрядчик выложил брусчаткой круглую площадку для проведения праздников и обустроил пешеходную дорожку. Затем рабочие установили карусель, качели, горку для малышей и элементы для занятий воркаутом. На благоустроенной территории рабочие отвели специальное место для установки новогодней ели. В 2022 году на площадке на ул. Шмидта проходят мероприятия «Города детства».



В 2021 году это общественное пространство вновь было выбрано для развития в рамках проекта «Народный бюджет ТОС»: на территории смонтировали сцену, скамейки и урны. Наказы о благоустройстве территории вошли в «Народную программу» «Единой России».

«Три года подряд вологжане занимались благоустройством этой площадки в рамках проекта «Народный бюджет ТОС», в общей сложности на ее создание было направлено 4 млн рублей. Есть небольшие недочеты: в ремонте нуждаются только одни качели, урна, еще нужно восстановить небольшой участок разрушенного покрытия афмитеатра», - отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Проект «Народный бюджет ТОС» реализуется с 2018 года. Первые объекты были построены в 2019 году. За три года его реализации в Вологде построили 108 новых общественных пространств. С 17 июня их проверяют общественники, депутаты Вологодской городской Думы и Законодательного собрания области. Обо всех дефектах, которые выявят ревизоры, проинформируют подрядчиков, которые должны устранить их в рамках гарантийных обязательств.

«Я напомню, что гарантия на работы по благоустройству действительны в течение пяти лет, на МАФы – один год. На сегодняшний день мы уже обошли 107 объектов. У нас остался один объект в ТОСе «Прибрежный». Большинство проблем связано именно с эксплуатацией МАФов. На новых площадках мы видим поломанные ограждения, сломанные тренажеры. Это, конечно, может произойти и в рамках эксплуатации, но в большинстве случаев, - это вандализм. Поэтому хочется обратить внимание вологжан на более бережное отношение к объектам, и, если они видят противоправные действия на объектах, сообщать участковым или вызывать полицию. Потому что гарантийный срок по МАФам составляет всего лишь год, дальше содержание объектов идет за счет бюджета города», - говорит руководитель Центра по работе с населением Вологды Елена Громова.

Добавим, что в этом году было принято решение не реализовывать проекты по «Народному бюджету» в связи с новыми экономическими условиями. Об этом договорились Мэр города Сергей Воропанов и общественники. В следующем году финансирование программы планируется увеличить в два раза.