В Череповце спасли собаку, которая провалилась в канализационный колодец

19.07.2022 [Общество]

В Череповце собака провалилась в канализационный колодец. Происшествие случилось утром на Жукова, 4а.

«Вызов поступил от очевидца около девяти утра. Люк колодца был приоткрыт, собака находилась на глубине больше двух метров. На место подъехали сотрудники газовой службы и вместе со спасателями вытащили собаку на волю. Сначала она рычала, потом успокоилась и стала вести себя дружелюбно. Собаку отпустили, люк сразу закрыли», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Тэги: собаки, канализационный колодец

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