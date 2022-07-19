Пять машин с распиленными деревьями вывезли из поселка Огарково после урагана

19.07.2022 [Общество]

Пять машин с распиленными деревьями вывезли из поселка Огарково. Деревья повалило после урагана.

Поселок больше всего пострадал от урагана, который прошел по территории района десять дней назад. Были повалены десятки деревьев, жители остались без электричества.

Но, если работы по подключению энергоснабжения, завершили в течение нескольких дней, то уборка поселка затянулась. В работе были задействованы оперативные группы из числа коммунальщиков, специалистов администрации, «Муниципальной стражи», а также волонтеров «Юк-Спас». Но навести порядок быстро не получалось.

«Без предупреждения выехал в Огарково. Был, честно сказать, удивлён, увидев поваленные деревья на территории школы. Непогода „прошлась“ по поселку на прошлой неделе, но деревья только распилили и растащили с дороги, так и не вывезли. Это #простожесть, по-другому и не скажешь», — прокомментировал глава Вологодского района Сергей Жестянников ситуацию.

В выходные в посёлке работали сотрудники Администрации, школы, волонтёры и неравнодушные жители. Им удалось вывезти пять машин с распиленными ветками. Работы продолжаются.

Тэги: ураган, деревья

ТОП НЕДЕЛИ

ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта
Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца

Похожие новости

Циклон «Хельмке» ронял деревья и столбы в Вологде и Череповце, обрывал провода в районах Вологодской области

Порывы ветра достигали 16-17 м/с

1355
0

В Череповце крыши автобусных остановок срывает ураганным ветром

Пострадали как минимум два павильона. Также не выдерживают стойки дорожных знаков

1858
0

В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража

Непогода пришла в областную столицу около полудня 19 июля

5117
0

Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер

Подборка выложенных вологжанами в соцсетях фото и видео

4959
0

Больше 200 сообщений о различных повреждениях поступило в Вологде во время урагана

К сегодняшнему вечеру восстановительные работы должны завершиться

2643
0

В одной из новостроек Вологды сильным ветром сдуло кирпичный балкон

Застекленная часть лоджии теперь висит практически в воздухе

11176
15

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минюст приостановил деятельность Вологодского движения «Вместе»
В Череповце спасли собаку, которая провалилась в канализационный колодец
Пять машин с распиленными деревьями вывезли из поселка Огарково после урагана
В Кадуйском районе власти открыли аварийный мост для движения
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов
В России выросло количество закрытых предприятий в марте-июне на 17,5%
Житель Вологды получил 10 суток ареста за употребление наркотиков без назначения врача
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

422
0
18.07.2022 [БлогоVO]

Называется отремонтировали?

440
0
18.07.2022 [Обзор Прессы]

Что тянет вологжан на съемочную площадку?

251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика