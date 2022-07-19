Пять машин с распиленными деревьями вывезли из поселка Огарково после урагана

Пять машин с распиленными деревьями вывезли из поселка Огарково. Деревья повалило после урагана.

Поселок больше всего пострадал от урагана, который прошел по территории района десять дней назад. Были повалены десятки деревьев, жители остались без электричества.

Но, если работы по подключению энергоснабжения, завершили в течение нескольких дней, то уборка поселка затянулась. В работе были задействованы оперативные группы из числа коммунальщиков, специалистов администрации, «Муниципальной стражи», а также волонтеров «Юк-Спас». Но навести порядок быстро не получалось.

«Без предупреждения выехал в Огарково. Был, честно сказать, удивлён, увидев поваленные деревья на территории школы. Непогода „прошлась“ по поселку на прошлой неделе, но деревья только распилили и растащили с дороги, так и не вывезли. Это #простожесть, по-другому и не скажешь», — прокомментировал глава Вологодского района Сергей Жестянников ситуацию.

В выходные в посёлке работали сотрудники Администрации, школы, волонтёры и неравнодушные жители. Им удалось вывезти пять машин с распиленными ветками. Работы продолжаются.