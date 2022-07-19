В Кадуйском районе власти открыли аварийный мост для движения

19.07.2022 [Общество]

В Кадуйском районе для движения открыли аварийный мост через реку Колпь. Жители говорят, что аварийный мост пришлось открыть из-за того, что большегрузы разбили рядом стоящий понтон. 

«Какой-то «умник» решил пустить по нему длинномеры и вот итог на фото ниже — понтонная переправа выведена из строя. Весной этого года мост через р.Колпь, в деревне Нижнее, был признан в аварийном состоянии и его закрыли для движения автотранспорта, посадив дежурных, но вот незадача, как только понтонный мост вышел из строя, оказывается, по мосту можно спокойно передвигаться и уже на протяжении четырёх суток движение по раннее признанному аварийному мосту возобновлено. Чего ждут власти Вологодской области, подвергая опасности жизнь и здоровье людей?», - пишут жители.

В департаменте дорожного хозяйства им ответили, что мост открыт в связи с понижением уровня воды до отметок не пригодных для пропуска транспортных средств по понтонной переправе.

«Принято решение о возобновлении проезда по мостовому сооружению. Мониторинг технического состояния моста ведется на постоянной основе. Мостовое сооружение способно пропускать транспорт общей массой до 3,5 тонн. У моста ведется круглосуточное дежурство. В текущем году готовится проектно-сметная документация по ремонту мостового перехода через р. Колпь. Ремонтные работы запланированы после подготовки проекта — в 2023 году».

Жители же считают, что до 2023 года они просто будут рисковать жизнью, проезжая мост. К тому же большегрузы тоже будут ездить по мосту, ведь он единственный в округе. 

Тэги: мосты, дороги, понтон

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