Попробовать свои силы в различных профессиях предлагается школьникам 6-11 классов

Попробовать свои силы в различных профессиях могут вологодские школьники 6-11 классов.

– Профессиональные пробы юным вологжанам предлагается пройти в рамках проекта «ПрофиТайм», который построен на сетевом взаимодействии Центра опережающей профессиональной подготовки с образовательными организациями региона, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Услуга доступна по четырем направлениям: техническому, естественно-научному, социально-педагогическому и художественному.

– Профессиональные пробы — это проверка, которая способствует осознанному выбору направления для дальнейшего обучения, где школьники смогут «примерить» на себя разные профессии, «попробовать» себя в различных видах профессиональной деятельности, чтобы понять, насколько выбранное направление соответствует их интересам, способностям и возможностям, – говорит начальник Департамента образования области Елена Рябова.

Так, например, с 1 по 15 августа школьников приглашают принять участие в пробах по социально-педагогическому и техническому направлениям на базе Сокольского лесопромышленного политехнического техникума: «Школа кулинарии» и «Вторая жизнь дерева». В программы входят мастер-классы, конкурсы и тематические игры, экскурсии на предприятия потенциальных работодателей.

Летом на базе Великоустюгского многопрофильного колледжа школьники уже освоили дополнительные общеобразовательные программы «Ресторанный сервис», «Графический дизайн», «Электромонтаж», «IT-сфера».

Подробнее узнать о таких возможностях предлагается по телефону (88172) 23-99-29 и на цифровой платформе ЦОПП https://online.copp35.ru/.

ЦОПП – это Центр опережающей профессиональной подготовки. Он был открыт в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и доступен для всех категорий граждан: школьников, студентов, взрослых, в том числе для людей старшего поколения и безработных, вологжан, которые хотят сменить профессию или организовать собственное дело. Здесь можно пройти переподготовку, повысить квалификацию, усовершенствовать имеющиеся знания или получить новые.

