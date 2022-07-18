Стартовал прием заявок на премию «Вологда для молодежи 3.0.»

Заявки на участие в премии «Вологда для молодежи 3.0» принимают до 10 августа включительно. К участию приглашаются вологжане в возрасте от 14 до 30 лет. Это могут быть как коллективы, так и индивидуальные участники.

Премия «Вологда для молодежи» проходит в Вологде уже третий год по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова. В 2022 году проект посвящен активизации деятельности детских и молодежных общественных объединений и созданию условий для самореализации молодых граждан.

«На этот раз представлено 9 номинаций: »#МЫВМЕСТЕ«, „Лидер молодежного самоуправления“, »#КОМАНДАМЕЧТЫ«, „ЭкоИнициатива“, „Голос молодежи“, „Наставник года“, „Лучший специалист по работе с молодежью“, „Арт — профи“, „Молодежное событие года“. Все они отражают различные направления молодежной политики, реализуемые в областной столице молодежным центром „ГОР.СОМ 35“ при поддержке Администрации города Вологды. За каждой номинацией будет закреплен свой куратор — человек, обладающий большим практическим опытом», — рассказала директор МБУ «Молодежный центр „ГОР.СОМ 35“ Яна Филиппова.

К участию в премии приглашаются волонтерские и экологические отряды, лидеры школьного и студенческого самоуправления, пресс-центры учебных заведений, работающая молодежь, различные молодежные объединения, педагоги и вожатые, представители творческих и спортивных направлений.

Заявку, которая включает характеристику и согласие на обработку персональных данных, выполненное задание и портфолио, необходимо направить в срок до 10 августа на адрес оргкомитета [email protected]. Также для участия в конкурсе необходимо опубликовать в социальных сетях пост о своей деятельности в свободной форме с итоговой подписью „Я участвую в молодежной премии! Вологда для молодежи!“ с хэштегом #вологдадлямолодежи #горком35 #мывологжане. Уточнить информацию можно по телефону: 76-02-55.

Выполнение индивидуальных задний начнется с 10 августа по 26 августа. Зрительское онлайн-голосование пройдет с 22 августа по 29 августа. Итоги конкурса подведут не позднее 5 сентября. Участники будут отмечены дипломами и ценными подарками, а также свидетельствами и денежным призом, который определит комиссия.

Организаторами конкурса выступает МБУ „Молодежный центр ‚ГОР.СОМ 35‘ совместно с Администрацией города Вологды.