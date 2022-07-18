Жительница Череповца взыскала 150 тысяч морального вреда за падение в магазине

Прокуратура Череповца приняла участие в рассмотрении судебного дела по увеличению компенсации морального вреда.

Череповецким городским судом был удовлетворен иск местной жительницы о компенсации морального вреда ввиду получения травмы.

В суде было установлено, что в январе 2021 года череповчанка, находясь в одном из магазинов города, поскользнулась и упала, в связи с чем получила травму левой руки.

«Поскольку женщина в результате падения испытала сильную физическую боль и, как следствие, нравственные страдания, ею был заявлен иск о компенсации морального вреда. Череповецким городским судом требования череповчанки удовлетворены частично, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 90 тыс. рублей. Не согласившись с решением суда, городской прокуратурой принесено апелляционное представление о необходимости изменения решения суда и увеличения размера компенсации морального вреда», — комментируют в Прокуратуре Вологодской области

С учетом позиции прокуратуры Вологодским областным судом решение суда первой инстанции изменено, с ответчика в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей.