Житель Вологды получил 10 суток ареста за употребление наркотиков без назначения врача

18.07.2022 [Общество]

В Вологде суд привлёк 47-летнего местного жителя С. к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача.

В ходе мероприятий по профилактике и контролю лиц, в отношении которых установлены надзорные меры, выяснилось, что С. употреблял у себя дома морфин, дезоморфин и кодеин.

«С. вину признал и пояснил, что страдает наркотической зависимостью и потребляет наркотики каждый день», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде десяти суток административного ареста и обязал его пройти диагностику и, при необходимости, лечение от наркомании. За уклонение от диагностики вологжанина будет ждать штраф или ещё один административный арест.

Тэги: наркоманы, суд, арест, лечение

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