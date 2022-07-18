Улица Мира в Молочном отремонтирована

Подрядчик — компания «Магистраль» — завершила основные виды работ. На всем протяжении улицы от дома № 2 до дома № 9 установлены бортовые камни, уложен новый асфальт на проезжей части и на тротуарах. Строителям осталось нанести разметку и смонтировать дорожные знаки, подсеять газон, добавить земли на обочины. По контракту срок завершения работ — октябрь, но подрядчик гарантировал окончить ремонт в течение трех недель.

«Эту дорогу мы ремонтировали на основании обращений жителей Молочного, включили ее в „Народную программу“ „Единой России“, получили одобрение Губернатора и финансирование в рамках проекта БКД. Сумма работ — 31 миллион рублей. Кроме дорожного полотна сделаны тротуары нормативной ширины, по которым комфортно ходить», — отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Улица Мира является одной из основных и оживленных улиц поселка.

«Здесь у нас проходит рейсовый автобус, который идет в том числе до Областного дома ветеранов, и именно тут расположено большинство многоэтажных домов. Поэтому хорошая дорога здесь очень нужна и мы ее ждали. Вместе с активистами договорились с властями и подрядчиком о переносе пешеходного перехода ближе к углу Мира и Ленина — по СНИПам и как удобно жителям», — говорит председатель ТОС «Молочное» Вячеслав Семенков.

Добавим, что всего в этом году по нацпроекту БКД в Вологде отремонтируют 10 участков дорог.

«На Новгородской и Костромской уложен нижний слой асфальта, на Ярославской сейчас идет обустройство основания под тротуары бортовых камней, выполнено асфальтирование на Старо-Кирилловском шоссе», — пояснил начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Алексей Шумилов.

Согласно контрактам работы должны быть завершены до середины ноября 2022 года. На эти цели выделено 480 млн рублей из бюджетов всех уровней.