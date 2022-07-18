Годовая инфляция в Вологодской области в июне снизилась до 17,12% после 18,78% месяцем ранее

Годовая инфляция в Вологодской области в июне 2022 года снизилась до 17,12% после 18,78% месяцем ранее. Ее значение оставалось выше, чем в целом по Российской Федерации (15,90%) и по Северо-Западному федеральному округу (15,49%). Сообщает Центральный Банк.

Основные показатели инфляции в Вологодской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Инфляция 10,08 18,31 19,15 18,78 17,12 Базовая инфляция 11,41 20,90 22,52 22,02 21,07 Прирост цен на Продовольственные товары 11,53 18,92 21,59 21,59 18,85 из них: — плодоовощная продукция 13,12 34,99 32,67 29,84 10,44 Непродовольственные товары 11,76 25,03 24,24 23,45 21,68 Услуги 5,02 7,19 7,11 6,66 7,07 из них: — ЖКХ 2,46 2,55 2,47 2,26 2,23 — пассажирский транспорт 8,93 9,73 9,63 9,48 9,23

Источник: Росстат

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Вологодской области в июне снизился на 2,74 п. п. и составил 18,85%.

«Увеличение предложения отдельных овощей за счет расширения импортных поставок на фоне укрепления рубля способствовало замедлению годового роста цен на капусту, а морковь и картофель стали дешевле, чем год назад. Дополнительное влияние на динамику цен оказали решения Правительства Российской Федерации об обнулении ввозных пошлин на овощи. Благодаря мерам государственной поддержки, направленным на развитие овощеводства закрытого грунта, увеличилось производство тепличных овощей, что повлияло на рост их предложения на рынке. По этой причине рост цен на помидоры замедлился. Дополнительное влияние на динамику цен на томаты, поставляемые из-за рубежа, оказало укрепление рубля. Годовые темпы прироста цен на свинину, колбасные изделия, курицу и фарш снизились. Это было связано с расширением предложения мясной продукции за счет увеличения объемов производства мяса животных и птицы. Кроме того, благодаря мерам государственной поддержки (ограничению экспорта зерна, сои и соевого шрота, а также льготным кредитам на закупку кормов и кормовых добавок) сократились издержки животноводов», — говорится в отчете ЦБ.

Рост цен в сегменте непродовольственных товаров в июне замедлился до 21,68% после 23,45% месяцем ранее. Цены в этом сегменте снизились из-за снижения ажиотажного спроса. Замедление роста цен снизились на товары длительного пользования: автомобили, мебель, крупную бытовую технику, компьютеры и смартфоны, а также строительные материалы и медикаменты.

«Из-за ограничений экспорта продукции деревообработки производителями были накоплены избыточные запасы пиломатериалов, направленные для реализации на внутренний рынок. В результате рост цен на обрезные доски замедлился, а древесно-стружечные плиты стали дешевле, чем год назад. По причине роста внутреннего предложения на фоне ограничения экспортных поставок замедлился рост цен на автомобильный бензин», — отмечает регулятор.

При этом годовой прирост цен на услуги в июне повысился до 7,07% после 6,66% в мае.

Это связано с постепенной отменой противоэпидемических ограничений на въезд в страны Юго-Восточной Азии. В итоге стал восстанавливаться спрос на путешествия по данному направлению.