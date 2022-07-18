В России выросло количество закрытых предприятий в марте-июне на 17,5%

Число закрытых российских компаний в марте–июне 2022 года увеличилось на 17,5%. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследование проведено на основании данных ФНС.

«С марта по июнь 2022 года, когда в отношении российской экономики начали действовать жесточайшие санкции Запада, в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий — на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс. — 69,2% относительно числа закрытых», — говорится в исследовании.

Основная часть выбывших компаний была исключена из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов: в 68,7% случаев (78 тыс. компаний) — в связи с наличием недостоверных сведений, еще 16,7% (19 тыс.) предприятий были вычеркнуты из реестра как недействующие юридические лица. 14,5% закрывшихся предприятий были ликвидированы непосредственно собственниками, в том числе 2,2% (2,5 тыс.) — в порядке банкротства, 1,4% (1,6 тыс.) компаний были реорганизованы.

Число регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тысяч.