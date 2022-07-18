20 июля в Вологодской области протестируют систему оповещения

20 июля в 10:40 в Вологодской области протестируют систему оповещения, сообщает пресс-служба правительства региона.

На улицах включатся сирены и громкоговорители, а на радио и телевидении будут транслировать экстренные сообщения.

«При получении сигнала „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“ жителям необходимо включить один из каналов первого мультиплекса („Первый канал“, „Россия-1“, „Матч ТВ“, НТВ, „Пятый канал“, „Россия-24“, „Россия-Культура“, „Карусель“, ОТР, ТВЦ) и прослушать информацию», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Вологодской области.

Тест систем оповещения необходим спасателям для проверки действующего и нового оборудования. Жителей и гостей региона просят не волноваться и отнестись к мероприятию с пониманием.