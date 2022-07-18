Под вопросом своевременное включение горячей воды в Южном районе Вологды

18.07.2022 [Общество]

Есть вероятность, что жителям Южного района Вологды не вернут горячую воду вовремя.

«Конева, 18. Нет горячей воды с 30 мая. 21 июля по графику включение», – напомнили сегодня, 18 июля, жители Вологды мэру в ходе прямого эфира.

– Под вопросом пока 21 число, – ответил Сергей Воропанов. – К сожалению это так. Подрядчики обещали к 21-му, но на этой неделе будем всю работу проводить, будет еще не одно совещание, там возникла ошибка проектирования и подрядчики были вынуждены закупать другие материалы. Скорее всего сроки подключения горячей воды будут переноситься.

По словам мэра, перекрытие улицы Конева на перекрестке Воркутинская – это самый главный вопрос, который доставляет большое количество неудобств жителям нашего города.

– Это связано с большими работами по переустройству инженерных сетей и устройству кольца на данном перекрестке. Гравийное исполнение в этом году мы должны сделать. Но самое главное, конечно, переустройство сетей, от чего страдает сейчас не только городской траффик автомобильного транспорта, но и отключены дома от горячей воды, – пояснил мэр.

В ходе строительства улица поэта Романова необходимо выполнить переустройство 20 километров сетей.

– Это самый серьезный, самый амбициозный проект за последние десятилетия в нашем городе, – говорит Сергей Воропанов. – Понимаю, что неудобно, понимаю, что некомфортно, но по-другому пока сделать не получается. Мы даже построили перемычку, чтобы часть потребителей переключить на другие котельные, но всех потребителей, к сожалению, переключить не удается.

Тэги: горячая вода, ремонт, улица Поэта Романова

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