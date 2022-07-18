В Вологде мужчина до смерти избил хозяина квартиры, у которого снимал комнату

В Вологде квартирант до смерти избил 42-летнего мужчину, у которого снимал комнату. По признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, в период 6–7 июля 2022 года по месту жительства на ул. Гоголя г. Вологды между хозяином квартиры и мужчиной, снимавшим комнату, произошла ссора на почве возникших неприязненных отношений. В ходе нее жилец избил 42-летнего владельца жилья, после чего скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Через день тело погибшего обнаружили соседи. Подозреваемого — 41-летнего уроженца Ленобласти, ранее судимого за аналогичные деяния — задержали. Он уехал к знакомым в другой город. Факт насилия мужчина не отрицал.

Задержанного заключили под стражу. Расследование продолжается.