В Череповецком районе больше недели ищут пропавшую пенсионерку

18.07.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе больше недели ищут пропавшую пенсионерку, сообщает официальный сайт Череповца.

71-летняя женщина, которая раньше работала почтальоном, ушла из дома в деревне Павловское в ночь с 6 на 7 июля. Утром 7 июля она должна была зайти в гости к родственникам в соседний дом, но так и не появилась.

«Никто не видел, как она ушла и куда направилась. Известно, что пенсионерка плохо видит, страдает деменцией. Телефона у женщины нет, дом не был заперт», — рассказала cherinfo волонтёр поисково-спасательного отряда «Азимут» Александра Васильева.

Она добавила, что волонтёры осматривают соседние деревни. Местность сложная: вокруг леса, болота и высокая трава.

Тэги: пропал человек, пенсионерка, поиски
фото из группы "Поисково-спасательный отряд "Азимут"" в соцсети

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