Конкурс на замещение должности главного архитектора города начнется в Вологде с 20 июля

Конкурс на замещение должности главного архитектора города проходит в Вологде.

– Конкурс на замещение этой должности стартует 20 июля, документы можно подать в течение трех недель, – сообщил мэр города Сергей Воропанов. – Безусловно, это должен быть человек компетентный и знающий.

Кандидаты предстанут перед комиссией, которую возглавит мэр города. В нее войдут эксперты федерального уровня – президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, заместитель городского головы – главный архитектор Калуги, Первый вице-президент Союза московских архитекторов Алексей Комов, со-основатель и партнер «Проектной группы 8», член экспертного совета Минстроя РФ Надежда Снегирева.

Подробную информацию о конкурсе на замещение должности главного архитектора можно получить по телефонам: (8172) 72-48-13, 72-98-15.

