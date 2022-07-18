Конкурс на замещение должности главного архитектора города начнется в Вологде с 20 июля

18.07.2022 [Общество]

Конкурс на замещение должности главного архитектора города проходит в Вологде. 

– Конкурс на замещение этой должности стартует 20 июля, документы можно подать в течение трех недель, – сообщил мэр города Сергей Воропанов. – Безусловно, это должен быть человек компетентный и знающий. 

Кандидаты предстанут перед комиссией, которую возглавит мэр города. В нее войдут эксперты федерального уровня – президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, заместитель городского головы – главный архитектор Калуги, Первый вице-президент Союза московских архитекторов Алексей Комов, со-основатель и партнер «Проектной группы 8», член экспертного совета Минстроя РФ Надежда Снегирева.

Подробную информацию о конкурсе на замещение должности главного архитектора можно получить по телефонам: (8172) 72-48-13, 72-98-15.
 

Тэги: конкурс, должность, архитекторы

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