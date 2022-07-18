«Спутник V» оказался на 69% эффективнее «ЭпиВакКороны» против поражения легких при Covid-19

Ученые оценили в 2% эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких. Эффективность трех доз «Спутника V» против поражения легких на фоне распространения «дельты» и «омикрона» составляет 71%. Для вакцины «КовиВак» этот показатель составил 46%.

К такому выводу в своем исследовании пришли ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Пишет РБК со ссылкой на исследование. Авторы указывают, что это первое независимое изучение эффективности вакцин против поражения легких, вызванного коронавирусом, на фоне распространения «дельты» и «омикрона».

В работе авторы анализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, которые были направлены на компьютерную томографию легких в два амбулаторных центра МИБС в Санкт-Петербурге в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022-го. В этот период в России были распространены штаммы «дельта» и «омикрон». Проанализированы были 23 996 человек.

Пациенты, которые были направлены на КТ, самостоятельно сообщали название вакцины, количество доз и даты их введения.

Более чем из 6 тыс. пациентов, привитых двумя дозами «Спутника V», 3631 человек в принципе не получил повреждения легких, 3135 пациентов получили какое-либо повреждение органа и лишь 52 получили серьезное повреждение. Для «ЭпиВакКороны» значения выглядят так: из 314 человек только 104 не получили никакого повреждения легких, у 210 они были, еще у пятерых повреждения были серьезными. По третьей «КовиВак» число тех, у кого не было повреждений и у кого они были в каком-то виде, разделилось примерно поровну — 421 против 400. Еще у четверых из 821 привитого «КовиВаком» поражения легких были тяжелыми.

У невакцинированных среди более чем 12 тысяч человек у 8254 поражения легких были, у 257 они были тяжелыми. Лишь чуть более чем у трети от числа непривитых (4454 человека) не было поражения легких.