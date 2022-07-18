В Вологде отменили итоги закупки на выполнение работ по энергосбережению, цена которой 370 млн рублей

Вологодское УФАС отменило итоги закупки более чем на 370 млн рублей.

Закупка на выполнение работ по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Вологды была объявлена МКУ «Служба городского хозяйства». Открытый конкурс в электронной форме проводился в конце мая этого года. Начальная цена контракта составила 370 012 353,91 рублей.

В Вологодское УФАС обратилась московская компания «СТ-ЭСКО» с жалобой, что её заявка была отклонена комиссией по осуществлению закупки на основании того, что заявитель якобы не представил в составе заявки подтверждение опыта выполненных работ.

«В процессе рассмотрения жалобы было выявлено, что заказчиком (МКУ „Служба городского хозяйства“) были установлены дополнительные требования к участникам закупки в соответствии c Постановлением Правительства РФ № 2571*. Согласно этим требованиям, участник закупки должен предоставить в составе заявки сведения об исполненных контрактах, заключенных в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ**, сумма цен выполненных работ, оказанных услуг которых должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключенного по результатам определения исполнителя», — сообщает УФАС по Вологодской области.

Однако, закон говорит о том, что эти требования не включаются участником закупки в заявку. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. Комиссия УФАС установила, что оператор электронной площадки направил заказчику все необходимые документы и подтвердил свое соответствие требованиям заявителя.

В итоге комиссия Вологодского УФАС признала неправомерным отклонение заявки ООО «СТ-ЭСКО».

Заказчик признан нарушившим статью 48 Закона о контрактной системе.

Комиссии по осуществлению закупки выдано предписание отменить протокол подведения итогов определения поставщика и повторно рассмотреть заявку ООО «СТ-ЭСКО».