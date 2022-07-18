В Вологде отменили итоги закупки на выполнение работ по энергосбережению, цена которой 370 млн рублей

18.07.2022 [Общество]

Вологодское УФАС отменило итоги закупки более чем на 370 млн рублей. 

Закупка на выполнение работ по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Вологды была объявлена МКУ «Служба городского хозяйства». Открытый конкурс в электронной форме проводился в конце мая этого года. Начальная цена контракта составила 370 012 353,91 рублей.

В Вологодское УФАС обратилась московская компания «СТ-ЭСКО» с жалобой, что её заявка была отклонена комиссией по осуществлению закупки на основании того, что заявитель якобы не представил в составе заявки подтверждение опыта выполненных работ.

«В процессе рассмотрения жалобы было выявлено, что заказчиком (МКУ „Служба городского хозяйства“) были установлены дополнительные требования к участникам закупки в соответствии c Постановлением Правительства РФ № 2571*. Согласно этим требованиям,  участник закупки должен предоставить в составе заявки сведения об исполненных контрактах, заключенных в соответствии  с 44-ФЗ и  223-ФЗ**, сумма цен выполненных работ, оказанных услуг которых  должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключенного по результатам определения исполнителя», — сообщает УФАС по Вологодской области. 

Однако, закон говорит о том, что эти требования не включаются участником закупки в заявку. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. Комиссия УФАС установила, что оператор электронной площадки направил заказчику все необходимые документы и подтвердил свое соответствие требованиям заявителя. 

В итоге комиссия Вологодского УФАС признала неправомерным отклонение заявки ООО «СТ-ЭСКО». 

Заказчик признан нарушившим статью 48 Закона о контрактной системе.

Комиссии по осуществлению закупки выдано предписание отменить протокол подведения итогов определения поставщика и повторно рассмотреть заявку ООО «СТ-ЭСКО».

Тэги: УФАС, госзакупки, закупки

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