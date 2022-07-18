В Центре управления регионом рассказали, как выбрать безопасное место для купания

18.07.2022 [Общество]

В прямом эфире центра управления регионом начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Вологодской области Алексей Воробьев рассказала, какие необходимо соблюдать правила, чтобы безопасно купаться. 

По его словам, купание в необорудованном и непроверенном месте, а также в состоянии алкогольного опьянения – основная причина гибели людей на водоемах. Также причиной могут стать хронические болезни сердечно-сосудистой системы, эпилепсия или внезапно случившийся инсульт.

«В области открыто всего 15 оборудованных пляжей в шести муниципалитетах с проверенным дном, пунктом спасения и ограниченной зоной купания, а мест традиционного отдыха у воды насчитывается более ста. Из-за жары вологжане идут купаться в любой ближайший водоём, что крайне опасно. Важно уметь определить – безопасное ли это место. Берег и заход в воду должны быть пологими, без обрывов, в воде нет коряг, кустов, стекла, камней, водоворотов и быстрых течений», – говорит Алексей Воробьев.

В воду следует заходить постепенно. Если это делать резко, из-за перепада температуры состояние человека в воде может резко ухудшиться. Купаться можно не более 10-15 минут, перед заплывом лучше обтереть тело водой. Нельзя подплывать к близко идущим судам, потому что рядом с ними возникает течение, которое может затянуть под винт. Категорически запрещено нырять в неизвестном месте и с плотов, катеров, лодок и пристаней, потому что в воде могут быть бревна, сваи, рельсы, удар о которые может привести к травме или гибели. Дети должны быть на пляже только со взрослыми. При купании взрослому нужно стоять в воде так, чтобы ребенок находился между ним и берегом. Также для детей обязательны спасательный круг, жилет или нарукавники.

«Вологжанам важно соблюдать правила эксплуатации маломерных судов. Во-первых, необходимо наличие спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке, и других средств спасения. Во-вторых, перед отправкой необходимо проверить техническое состояние лодки: нет ли водотечности корпуса, закрыты ли сливные пробки, нет ли пробоин в днище, исправен ли двигатель. В-третьих, обращать внимание на правильность размещения людей и грузов в лодке, ни в коем случае не разрешать никому садиться на борт, чтобы избежать ее переворачивания», – заключил Алексей Воробьев.

Ранее NewsVo сообщал, что управление Роспотребнадзора по Вологодской области провело мониторинг качества воды в местах, где обычно купаются жители Вологодской области. В Вологде все еще купаться опасно, а в Череповце пляжи получили положительное заключение ведомства.

Тэги: купание, пляжи

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