Вологда вошла в тройку регионов, где происходили самые дорогие аварии в 2021 году

Эксперты страховой компании «Согласие» назвали регионы, в которых чаще всего происходили тотальные дорожные аварии в 2021 году.

Согласно данным по автокаско за 2021 год, самая высокая частота «тоталей» — в Брянске (1,72%). С небольшим отставанием за ним следует Иркутск (1,57%). На третьем и четвертом местах — Вологда и Калуга (0,99% и 0,96% соответственно).

На частоту «тоталей» влияют качество дорог, освещенность, площадь региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП.