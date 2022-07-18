В России упали цены на круглый лес из-за перенасыщения внутреннего рынка

В июне 2022 года средние цены на круглый лес в России сократились на 9,9%. Эксперты связывают это с перенасыщением внутреннего рынка.

В ежемесячном обзоре «Цены на круглый лес», подготовленном аналитической службой компании Lesprom Network говорится, что средняя цена хвойного пиловочника (диаметр 16—30 см, длина 4—6 м) сократилась на 9,9%, а лиственного пиловочника (диаметр 16—30 см, длина 3—6 м) — на 6,5%. Цена хвойного баланса (длина 4 м, диаметр 6—16 см, 1—3 сорта) опустилась на 12,1%, цена на лиственный баланс сократилась на 13,4%.

Снижение средней стоимости хвойной и лиственной древесины связано с перенасыщением внутреннего рынка на фоне резкого сокращения экспортных поставок и сокращения деревообрабатывающих производств.

Наибольшее изменения цен произошли в Северо-Западном федеральном округе, где все цены сократились от 7% до 22%. Хвойный пиловочник подешевел на 22%, а лиственный — на 7%. Цена на хвойный баланс упала на 21%, а лиственный подешевел на 18%.