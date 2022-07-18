Промышленные предприятия Вологодской области могут получить субсидии на уплату процентов по кредитам

Департамент экономического развития области продолжает прием заявок для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

Промышленные предприятия могут рассчитывать на возмещение ½ суммы процентов, уплаченных в 2022 году, начиная с 28 февраля 2022 года, по кредитам, полученным с 1 марта 2020 года. Максимальный объем субсидии в расчете на одно предприятие — 5 млн. рублей.

Мера поддержки предоставляется в рамках реализации антикризисных мер. Порядок и условия предоставления субсидии определены постановлением Правительства Вологодской области от 21 марта 2022 года № 357.

Документы отправить можно лично, курьером или по почте: 16-00-00, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, кабинет № 718. Рабочие дни Департамента экономического развития: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 часов.

Копии документов представляются заверенными заявителем с предъявлением подлинников для обозрения или заверенными в нотариальном порядке.

Подробную информацию можно получить в Департаменте экономического развития области по телефону: 8(8172) 23-01-98 (доб.0738), e-mail: [email protected].