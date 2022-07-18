Промышленные предприятия Вологодской области могут получить субсидии на уплату процентов по кредитам

18.07.2022 [Общество]

Департамент экономического развития области продолжает прием заявок для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

Промышленные предприятия могут рассчитывать на возмещение ½ суммы процентов, уплаченных в 2022 году, начиная с 28 февраля 2022 года, по кредитам, полученным с 1 марта 2020 года. Максимальный объем субсидии в расчете на одно предприятие — 5 млн. рублей.

Мера поддержки предоставляется в рамках реализации антикризисных мер. Порядок и условия предоставления субсидии определены постановлением Правительства Вологодской области от 21 марта 2022 года № 357.

Документы отправить можно лично, курьером или по почте: 16-00-00, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, кабинет № 718. Рабочие дни Департамента экономического развития: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 часов.

Копии документов представляются заверенными заявителем с предъявлением подлинников для обозрения или заверенными в нотариальном порядке.

Подробную информацию можно получить в Департаменте экономического развития области по телефону: 8(8172) 23-01-98 (доб.0738), e-mail:  [email protected].

Тэги: кредиты, субсидии

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