Мэр Вологды ответил на вопрос о том, когда областная столица избавится от пестрой наружной рекламы

Мэр города Вологды Сергей Воропанов ответил на вопрос о том, когда областная столица избавится от наружной рекламы.

«В нашем городе очень много всякой аляпистой рекламы и вывесок. Чуть ли ни на каждом втором доме баннер есть. Нельзя ли привести все это в нормальный вид. Как-то преобразить город от этих вывесок», — такой вопрос мэру задала жительница Вологды Ольга Скоробогатова. (орфография сохранена)

Сергей Воропанов ответил, что за последние годы было демонтировано более 300 баннеров. Большая часть из них незаконно установлены.

«Но этого мало, потому что огромное количество рекламы на фасадах остается. Первое, что мы делаем, это утверждаем паспорт фасада каждого здания и доводим эту информацию до собственника. Начали с центральной части города. Теперь уходим в микрорайоны. Это первое. Второе. Буквально недавно было принято решение на сессии Вологодской городской думы о дизайн-коде», — пояснил мэр.

Дизайн-код будет действовать в Вологде с 1 сентября. Но власти дают бизнесу переходный период, чтобы он постепенно менял рекламные конструкции. Это сделано для того, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес. Но постепенно, в течение года город будет приведен в порядок. Обещает мэр.

Он поясняет, что дизайн-код позволяет разместить такую вывеску, которая бы гармонично смотрелась на том или ином месте фасаде. В нем предусмотрен и размер шрифта, и тип шрифта, и цвет. Дизайн-код разрабатывали дизайнеры и архитекторы