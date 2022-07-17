Сборная Вологодской области завоевала пять медалей «Юношеской лиги страны по пулевой стрельбе»

17.07.2022 [Спорт]

Сборная Вологодской области завоевала ещё две медали «Юношеской лиги страны по пулевой стрельбе». Соревнования проходят в эти дни в Московской области.

В упражнении скоростной пистолет 60 выстрелов Богдан Панфилов занимает второе место, Иван Добровольский — третий. Ранее NewsVO сообщал, что Никита Барабанов, Роман Степанов и Богдан Панфилов одержали победу в упражнении «Пневматический пистолет, 10 метров, команда». Ранее вологжане уже становились победителями этих соревнований среди смешанных пар.

Таким образом, теперь в копилке сборной пять медалей: два золота, два серебра и одна бронза.

Тэги: спорт, пулевая стрельба, соревнования
фото группы "МАУ "Спортивная школа № 4" г. Череповец" в соцсети

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