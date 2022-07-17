В Сямженском районе четыре человека, в том числе ребёнок, спаслись из пожара

17.07.2022 [Происшествия]

Четыре человека, в том числе один ребёнок, спаслись из пожара в деревне Житьево Сямженского района.

Сообщение о возгорании поступило 17 июля в 01:03. Загорелась трёхкомнатная квартира в одноэтажном деревянном доме на улице Зелёной. Общая площадь пожара составила 84 квадратных метра. Сгорели кровля, имущество и внутренняя отделка здания. Жильцы сами вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнём или нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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