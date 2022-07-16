Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области

Случай бешенства лисицы установлен в Вологодской области. Как сообщает Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области, ситуация по бешенству среди животных в России продолжает оставаться напряженной.
Бешенство занимает особое место среди инфекционных болезней. Проблема в его абсолютной летальности в случае развития клинической картины заболевания.
Источником инфекции для человека являются собаки, кошки, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки. Заражение человека возможно и от других животных.
В соседних с Вологодской областью регионах ситуация по бешенству неблагополучная, поэтому для вологжан существует постоянная угроза этой болезни.
Основная мера борьбы и профилактики с заболеванием – профилактическая вакцинация домашних животных против опасного вируса и иммунизация диких плотоядных.
– В области действует программа по профилактике бешенства среди диких плотоядных. На территории 12 районов 2 раза в год происходит раскладка до 1 млн. доз приманок (брикетов) с антирабической вакциной для диких плотоядных, – сообщает Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.
Благодаря этой программе Вологодская область на протяжении 5 лет сохраняла эпизоотическое благополучие по бешенству животных. Последний случай заболевания бешенством на территории нашей области был зафиксирован в 2017 году у лисы на территории Сокольского района.
Но в этом году, спустя пять лет, на терриитории Харовского района в деревне Бильгачево зафиксирован и подтвержден лабораторными исследованиями диагноз – бешенство у лисицы, которая покусала жительницу деревни.
Сообщается, что госветслужба области совместно с облхотдепартаментом проводит все необходимые мероприятия. В деревне Бильгачево установлен карантин, все имеющиеся домашние животные провакцинированы против бешенства.
– Хочется предостеречь жителей области от контакта с дикими животными, которые появляются в населенных пунктах. Лисы, енотовидные собаки при заражении не боятся подходить к животным, людям, а наличие свалок еще больше привлекает их в жилой сектор. Заболевшие животные теряют чувство осторожности, страха к людям, не проявляют в отличии от домашних животных агрессии, – говорят специалисты госветслужбы.
Риск заразиться бешенством есть у практически у любого человека, поэтому следует знать основные правила, соблюдение которых поможет избежать бешенства:
- Избегайте любых контактов с дикими животными, не трогайте животных, не стоит делать селфи с ними, гладить животное.
- Не приобретайте с рук и не подбирайте животных на улице, вдоль шоссейных дорог, на садовых участках или в лесу;
- При любом контакте с неизвестным животным срочно обращайтесь в лечебно - профилактическую организацию;
- В обязательном порядке 1 раз в год прививайте от бешенства собственных собак и кошек;
- При неадекватном поведении животного или подозрении на бешенство срочно обращайтесь в ветеринарную службу;
- Не допускайте появления в доме грызунов.