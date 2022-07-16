Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области

Случай бешенства лисицы установлен в Вологодской области. Как сообщает Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области, ситуация по бешенству среди животных в России продолжает оставаться напряженной.

Бешенство занимает особое место среди инфекционных болезней. Проблема в его абсолютной летальности в случае развития клинической картины заболевания.

Источником инфекции для человека являются собаки, кошки, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки. Заражение человека возможно и от других животных.

В соседних с Вологодской областью регионах ситуация по бешенству неблагополучная, поэтому для вологжан существует постоянная угроза этой болезни.

Основная мера борьбы и профилактики с заболеванием – профилактическая вакцинация домашних животных против опасного вируса и иммунизация диких плотоядных.

– В области действует программа по профилактике бешенства среди диких плотоядных. На территории 12 районов 2 раза в год происходит раскладка до 1 млн. доз приманок (брикетов) с антирабической вакциной для диких плотоядных, – сообщает Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

Благодаря этой программе Вологодская область на протяжении 5 лет сохраняла эпизоотическое благополучие по бешенству животных. Последний случай заболевания бешенством на территории нашей области был зафиксирован в 2017 году у лисы на территории Сокольского района.

Но в этом году, спустя пять лет, на терриитории Харовского района в деревне Бильгачево зафиксирован и подтвержден лабораторными исследованиями диагноз – бешенство у лисицы, которая покусала жительницу деревни.

Сообщается, что госветслужба области совместно с облхотдепартаментом проводит все необходимые мероприятия. В деревне Бильгачево установлен карантин, все имеющиеся домашние животные провакцинированы против бешенства.

– Хочется предостеречь жителей области от контакта с дикими животными, которые появляются в населенных пунктах. Лисы, енотовидные собаки при заражении не боятся подходить к животным, людям, а наличие свалок еще больше привлекает их в жилой сектор. Заболевшие животные теряют чувство осторожности, страха к людям, не проявляют в отличии от домашних животных агрессии, – говорят специалисты госветслужбы.

Риск заразиться бешенством есть у практически у любого человека, поэтому следует знать основные правила, соблюдение которых поможет избежать бешенства: