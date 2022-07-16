Реку Вологду планируют очистить от донных отложений

16.07.2022 [Общество]

Реку Вологду планируют очистить от донных отложений. 

– Размещено извещение о проведении закупки на выполнение работ по расчистке реки Вологды в областной столице в рамках национального проекта «Экология», – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
На работы первого этапа расчистки реки Вологды в июне этого года Вологодской области из федерального бюджета были выделены дополнительные средства в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

На этом этапе планируется убрать засорения из устьевых участков рек Шограш и Дылевка, реки Вологды от впадения реки Шограш протяженностью 1,6 км. Помимо этого, планируется удаление донных отложений и вырубка деревьев и кустарников в руслах рек.

Извещение об осуществлении закупки на выполнение работ по расчистке с целью ликвидации загрязнения и засорения реки Вологды на участке от впадения реки Шограш до ул. Баранковской в Вологде – первый этап – размещено 8 июля в Единой информационной системе в сфере закупок. Заявки на участие в электронном аукционе от потенциальных исполнителей принимаются до 18 июля.

Тэги: река Вологда, благоустройство, река Шограш, Шограш, реки, река

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