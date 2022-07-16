Штрафы до 200 тысяч рублей предусмотрены по новому закону за выброс мусора из автомобиля

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому за сброс мусора с транспортных средств предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта, сообщает издание «Известия». Документ опубликован на портале правовой информации 14 июля.

Согласно новому закону за выброс мусора из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», вводится штраф в размере 10–15 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф составит 20–30 тысяч рублей, а для юридических лиц — 30–50 тысяч рублей.

Подтвердить факт подобного правонарушения могут камеры фото- и видеофиксации.

За повторное правонарушение предусмотрен штраф в двойном размере с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием правонарушения, или без таковой.

Помимо этого, установлена ответственность за эти действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Штрафы для граждан составят от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Для юрлиц — от 100 до 120 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без.