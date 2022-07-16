Краевед Александр Сазонов расскажет о памятниках деревянного зодчества 24 июля

16.07.2022 [Культура]

Встреча с краеведом и экскурсоводом Александром Сазоновым «Деревянная Вологда: сохраненное и утраченное» пройдет в модельной библиотеке на Пролетарской в Вологде.

Александр Сазонов – автор книги «Деревянная Вологда», которая посвящена памятникам деревянного зодчества областной столицы, и в которой описывается облик деревянного города 19–20 столетий. 

– Мы поговорим о книге, о памятниках деревянного зодчества Вологды. Александр Иринеевич поделится впечатлениями о поездке в Данию и об отношении датчан к историческому наследию, – говорят организаторы мероприятия.

Начало встречи 24 июля в 17:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: встреча, деревянная Вологда, деревянная архитектура, дома памятники

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