Краевед Александр Сазонов расскажет о памятниках деревянного зодчества 24 июля

Встреча с краеведом и экскурсоводом Александром Сазоновым «Деревянная Вологда: сохраненное и утраченное» пройдет в модельной библиотеке на Пролетарской в Вологде.

Александр Сазонов – автор книги «Деревянная Вологда», которая посвящена памятникам деревянного зодчества областной столицы, и в которой описывается облик деревянного города 19–20 столетий.

– Мы поговорим о книге, о памятниках деревянного зодчества Вологды. Александр Иринеевич поделится впечатлениями о поездке в Данию и об отношении датчан к историческому наследию, – говорят организаторы мероприятия.

Начало встречи 24 июля в 17:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

