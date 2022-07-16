Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде

16.07.2022 [Происшествия]

Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде.

Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 20:15. Горело одноэтажное складское помещение.

– Принадлежность объекта пока устанавливается. Общая площадь пожара – 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Огонь повредил деревянные конструкции, закопчены стены склада. 

Пять человек спаслись из огня еще до прибытия пожарных. 

В ликвидации задействованы 9 единиц техники и 31 человек личного состава.

Предварительно рассматриваются две причины возгорания: неосторожное обращение с огнем и  поджог.
 

Тэги: пожар

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