Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде.

Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 20:15. Горело одноэтажное складское помещение.

– Принадлежность объекта пока устанавливается. Общая площадь пожара – 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Огонь повредил деревянные конструкции, закопчены стены склада.

Пять человек спаслись из огня еще до прибытия пожарных.

В ликвидации задействованы 9 единиц техники и 31 человек личного состава.

Предварительно рассматриваются две причины возгорания: неосторожное обращение с огнем и поджог.

