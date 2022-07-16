Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде.
Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 20:15. Горело одноэтажное складское помещение.
– Принадлежность объекта пока устанавливается. Общая площадь пожара – 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Огонь повредил деревянные конструкции, закопчены стены склада.
Пять человек спаслись из огня еще до прибытия пожарных.
В ликвидации задействованы 9 единиц техники и 31 человек личного состава.
Предварительно рассматриваются две причины возгорания: неосторожное обращение с огнем и поджог.