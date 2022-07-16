14-летний подросток на мопеде сбил 5-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. ДТП произошло 15 июля в 18:20 у дома №7 на улице Торфяников в поселке Хохлово Кадуйского района Вологодской области.

– По предварительным данным, водитель мопеда допустил наезд на мальчика 5 лет, после чего скрылся с места происшествия. Ребенок получил ссадины, но был доставлен в медицинское учреждение для дополнительного исследования, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя и задержали его. Им оказался 14-летний подросток. Сейчас полицейские проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение.

