Строительство Архангельского моста в Череповце завершено

15.07.2022 [Общество]

В Вологодской области завершили строительство Архангельского моста в Череповце.

Губернатор Вологодской области благодарит строителей за то, что мост был сделан точно в срок. Его открытие запланировано на 12 августа.

Мост удалось построить благодаря федеральной поддержке. За 1000 дней проделан огромный объём работы. Общий вес металлоконструкций моста составляет почти 9 тысяч тонн. Строителям потребовалось 45 тысяч кубических метров цемента. Почти тысяча свай под опорами моста обеспечивают надежность всей конструкции. Это самый длинный мост в области, его протяженность — 1,131 километра. Впереди — подготовка к сдаче в эксплуатацию.

Мост соединит две федеральные трассы, свяжет четыре микрорайона Череповца и завершит создание транспортного кольца. 

Тэги: мосты в Череповце, архангельский мост

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде вновь заметили испанских слизней
ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры
В Череповце объявили имя новой «Мисс Северсталь»
В Кадникове погиб четырехлетний ребенок, выпав из окна
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
В Вологде на улице Батюшкова провалился асфальт

Похожие новости

Открытие Архангельского моста в Череповце в августе завершится шоу дронов

12 августа в Череповце будет открыт Архангельский мост

1106
0

727 млн рублей дополнительно на строительство Архангельского моста получит Вологодская область

Крыму и Вологодской области на развитие дорожной сети из федерального бюджета выделят более 930 млн рублей

1644
0

В Череповце перенесли ремонт Октябрьского моста на 2024 год

Его планировали начать ремонтировать уже в этом году

1822
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Строительство Архангельского моста в Череповце завершено
Житель Вологды получил девять лет колонии за покушение на убийство двоих знакомых
Восемь видов продуктов из Вологодской области представлены на гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве
Специалистов по искусственному интеллекту будут готовить в Вологодской области
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
Прокуратура Устюженского района пресекла деятельность сайта, где продавали различные медсправки
Руководителя строительной компании в Вологде будут судить за нарушение прав переселенцев
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

5073
0
15.07.2022 [БлогоVO]

В Череповец пришла очередная партия новых «ЛиАЗ»

181
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

535
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика