Строительство Архангельского моста в Череповце завершено

В Вологодской области завершили строительство Архангельского моста в Череповце.

Губернатор Вологодской области благодарит строителей за то, что мост был сделан точно в срок. Его открытие запланировано на 12 августа.

Мост удалось построить благодаря федеральной поддержке. За 1000 дней проделан огромный объём работы. Общий вес металлоконструкций моста составляет почти 9 тысяч тонн. Строителям потребовалось 45 тысяч кубических метров цемента. Почти тысяча свай под опорами моста обеспечивают надежность всей конструкции. Это самый длинный мост в области, его протяженность — 1,131 километра. Впереди — подготовка к сдаче в эксплуатацию.

Мост соединит две федеральные трассы, свяжет четыре микрорайона Череповца и завершит создание транспортного кольца.