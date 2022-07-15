Прокуратура Устюженского района пресекла деятельность сайта, где продавали различные медсправки

15.07.2022 [Общество]

Прокуратура Устюженского района в судебном порядке добилась пресечения распространения информации о дистанционной продаже медицинских справок.

Прокуратура Устюженского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайт, на котором размещалась информация о продаже в дистанционной форме без посещения медицинского учреждения различных медицинских справок, в том числе справок о проведенных ПЦР – тестах (исследованиях) на COVID – 19, об установлении инвалидности и других

Прокурор Устюженского района в судебном порядке потребовал признать выявленную информацию запрещенной к распространению на территории России. 

Решением Устюженского районного суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены. Решение суда направлено в Управление Роскомнадзора по Вологодской области для включения выявленного сайта в соответствующий перечень.

Тэги: справки, медицина

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