Прокуратура Устюженского района пресекла деятельность сайта, где продавали различные медсправки

Прокуратура Устюженского района в судебном порядке добилась пресечения распространения информации о дистанционной продаже медицинских справок.

Прокуратура Устюженского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайт, на котором размещалась информация о продаже в дистанционной форме без посещения медицинского учреждения различных медицинских справок, в том числе справок о проведенных ПЦР – тестах (исследованиях) на COVID – 19, об установлении инвалидности и других

Прокурор Устюженского района в судебном порядке потребовал признать выявленную информацию запрещенной к распространению на территории России.

Решением Устюженского районного суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены. Решение суда направлено в Управление Роскомнадзора по Вологодской области для включения выявленного сайта в соответствующий перечень.