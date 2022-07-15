Руководителя строительной компании в Вологде будут судить за нарушение прав переселенцев

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя — руководителя строительной организации ООО «СтройГрупп — Регион» — обвиняемого в нарушении прав переселенцев. Уголовное дело в его отношении было возбуждено по ч.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

Как NewsVO сообщал ранее, обвиняемый в 2014 году, в рамках муниципального контракта, организовал строительство многоквартирного трёхэтажного дома для переселенцев на улице Алексинской. Строительство велось с многочисленными нарушениями технических регламентов и отступлениями от проектной документации. Сумма ущерба муниципальному бюджету от его действий составила 12 500 000 рублей. Кроме того были нарушены права и законные интересы жильцов этого дома на благоприятные условия проживания.

«Объем уголовного дела составил 34 тома. В ходе следствия на имущество обвиняемого в виде недвижимости (пяти земельных участков, шести зданий и сооружений, в том числе здания одного из торговых центров Вологды) на общую сумму, превышающую 170 млн рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.