Восемь видов продуктов из Вологодской области представлены на гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве

15.07.2022 [Общество]

Все «Вкусы России», включая вологодские продукты, можно попробовать на гастрономическом фестивале в Москве

По условиям проекта здесь представлена продукция брендов-участников конкурса «Вкусы России» за 2020–2021 год. В этом году представители регионов встретились в Парке Горького.

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Вологодскую область на площадке представят:

— Вологодское масло от четырех производителей: ПК «Вологодский молочный комбинат», АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина«, ОАО „Северное Молоко“, ОАО „Белокрестский маслозавод“;

— Масло расторопши „Вологодское“ и Масло льняное „Вологодское“ от ООО „Завод растительных масел“;

— Минеральная вода „Вологодская“ от ООО „Родина“;

— Вода из Никольска от ООО „Никольский хлебозавод“;

— Лимонад и Пряник из Кириллова от ПО „Кооператор“;

— Хлеб „Вологодский“ от ЗАО „Вологодский хлебокомбинат“.

«Участие в Фестивале способствует поддержанию и расширению узнаваемости вологодских брендов, — отметил начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов. — Продукция наших производителей традиционно держится на верхних позициях рейтинга конкурса „Вкусы России“. В 2020 году наш знаменитый бренд „Вологодское масло“ стал победителем конкурса и завоевал первое место в номинации „На всю страну“».

Для всех желающих продегустировать вологодское масло продукт будет подаваться на Хлебе Вологодском, который производится на особой закваске, разработанной на комбинате.

Тэги: вкусы россии

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