Шесть проектов стали победителями премии Общественного Совета «Мы — вологжане! Мы активны!» в Вологд

Итоги ежегодного конкурса на присуждение премии Общественного совета города Вологды «Мы – вологжане! Мы активны!» подвели в Вологде. Торжественное мероприятие состоялось в «Доме с лилиями» на ул. Чернышевского, 17. Всего на конкурс было представлено 28 проектов, реализованных в 2021 году. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. Поприветствовал участников председатель Общественного совета города Вологды Юрий Тарасов.

«Конкурс организуем уже во второй раз. За все время реализации проекта «Мы — вологжане! Мы активны!» мы увидели, как много активных вологжан и общественных организаций, которые с помощью проектов стремятся сделать жизнь в городе еще комфортнее, интереснее, ярче. Столько полезных и разносторонних проектов было реализовано в прошлом году. Затронуты все сферы жизни нашей Вологды: культурная, социальная, патриотическая, спортивная, экологическая, тема благоустройства, визуального облика города и прочие. Уверен, что все реализованные мероприятия принесли большую пользу жителям областной столицы», - прокомментировал председатель Общественного совета города Вологды Юрий Тарасов.

Напомним, для участия в Премии допускались проекты, реализованные в прошлом году на территории города. Победителей определяли члены городского Совета и приглашенные эксперты конкурса, а также неравнодушные вологжане путем онлайн-голосования на странице Общественного совета города Вологды в соцсети. Организаторы отмечают, что жители областной столицы проголосовали за представленные проекты более 11 тысяч раз.

Победителями стали шесть проектов по следующим номинациям: «Здоровый город», «Зеленый город», «Мы помним!», «Мы вместе», «Культурная столица», «Вологда фестивальная». Для участия в седьмой категории «Городская среда» заявились несколько участников, но их проекты не прошли отбор членов жюри.

В номинации «Культурная столица» первое место занял проект «Интерактивные экскурсии по микрорайонам города Вологды «Мы – вологжане!», который реализует ВГПКОО «Держаться корней» в партнерстве с Центром по работе с населением и Ассоциацией организаций территориального общественного самоуправления города Вологды.

«Идеей нашего проекта являются экскурсии по знакомым и малоизвестным жителям микрорайонов, достопримечательностей, интересных мест, архитектурных сооружений. Изюминка в том, что в маршруты включены интерактивные элементы, наглядные материалы, литературное оформление – все, чтобы путь был разнообразным и интересным. Экскурсии проводят профессионалы и любители в свободное от работы время, поэтому мы можем рассмотреть интересные предложения вологжан», - рассказал представитель Ассоциации организаций ТОС города Вологды Михаил Глазов.

Номинации Премии были разработаны членами жюри таким образом, чтобы конкурсные проекты были полезны вологжанам всех поколений. Например, категория «Мы вместе» включала в себя объединяющие вологжан мероприятия. Победу в этом направлении одержала Вологодская городская ветеранская организация «Бывалово».

«Наша ветеранская организация реализовала актуальный в наше время проект "Серебряные волонтеры Бывалово". Мы вовлекаем в активную жизнь наших пенсионеров – граждан старше 50 лет. Они проводят экологические акции, организуют спортивные события, участвуют в благотворительных проектах, помогают сделать город лучше, а людей – счастливее, и за счет этого сами становятся счастливыми, здоровыми и долгоживущими людьми», - рассказала активист ТОС «Бывалово» Лариса Короткова.

В номинации «Вологда фестивальная» победу одержал проект «Школьная Лига КВН», его создателем является Вологодский городской совет школьников. В категории «Здоровый город» первое место завоевал Данкевич Аким за реализацию Городского турнира по мини-футболу среди обучающихся 2008 – 2010 годов рождения «Кубок Динамо». В номинации «Мы помним!» победа досталась МБДОУ «Детский сад №114 «Солнечный город» за реализацию проекта «Сергей Преминин – наш Герой». В экологическом направлении «Зеленый город» выиграла вологжанка Смирнова Елена с проектом «Круговорот баннера в природе».

«Хочу сказать всем участникам спасибо за активную позицию в жизни Вологды. Вы придумываете и реализуете проекты, делая жизнь людей вокруг лучше и интереснее. А мы благодаря премии «Мы — вологжане! Мы активны!» можем широко рассказать о ваших мероприятиях, чтобы заинтересовать как можно больше вологжан, чтобы такие социально-значимые проекты жили и дальше», - обратился к участникам генеральный директор «СВ-нефть», член Общественного совета г. Вологды Сергей Кислухин.

Напомним, премия Общественного Совета была учреждена в 2021 году. На конкурс в прошлом году поступило 19 проектов. Цель премии Общественного совета — узнать об активных общественных организациях Вологды, реализующих значимые для города проекты, и поощрить их.