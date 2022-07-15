Суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Шексны, которого обвиняли в незаконном сбыте холодного оружия

15.07.2022 [Общество]

В Шексне суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте холодного оружия.

Как NewsVO сообщал ранее, в мае 2022 года мужчина решил сбыть имевшийся у него кинжал через интернет. Для этого он разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже. На его объявление откликнулся П., который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика. 6 мая обвиняемый сбыл П. кинжал, который, по заключению эксперта, является самодельным холодным оружием.

Мужчина признал вину и раскаялся. При таких обстоятельствах суд принял решение о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 75 УК РФ, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: оружие, продажа, нарушение закона, суд, прекращение уголовного дела

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