Суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Шексны, которого обвиняли в незаконном сбыте холодного оружия

В Шексне суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте холодного оружия.

Как NewsVO сообщал ранее, в мае 2022 года мужчина решил сбыть имевшийся у него кинжал через интернет. Для этого он разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже. На его объявление откликнулся П., который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика. 6 мая обвиняемый сбыл П. кинжал, который, по заключению эксперта, является самодельным холодным оружием.

Мужчина признал вину и раскаялся. При таких обстоятельствах суд принял решение о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 75 УК РФ, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.