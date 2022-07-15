Предпринимателя из Великого Устюга оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу просроченной зелени

15.07.2022 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области оштрафовал предпринимателя из Великого Устюга за продажу просроченной зелени.

«Роспотребнадзор при проведении проверки по факту обращения потребителя в отношении магазина „Магнит“ (город Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 16) выявил реализацию в нем просроченной продукции: зелень ассорти (лук, укроп, петрушка), салат листовой в горшочке, что является нарушением требований технического регламента», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Продавец отрицал вину и утверждал, что покупатель мог приобрести зелень в другом магазине.

Суд, рассмотрев материалы административного производства, привлёк предпринимателя к ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). С учётом незначительного количества реализованной продукции, предпринимателю назначен штраф в 150 тысяч рублей (ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи).

Тэги: предприниматель, срок годности, нарушение, суд, роспотребнадзор, штраф

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