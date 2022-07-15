Предпринимателя из Великого Устюга оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу просроченной зелени

Арбитражный суд Вологодской области оштрафовал предпринимателя из Великого Устюга за продажу просроченной зелени.

«Роспотребнадзор при проведении проверки по факту обращения потребителя в отношении магазина „Магнит“ (город Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 16) выявил реализацию в нем просроченной продукции: зелень ассорти (лук, укроп, петрушка), салат листовой в горшочке, что является нарушением требований технического регламента», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Продавец отрицал вину и утверждал, что покупатель мог приобрести зелень в другом магазине.

Суд, рассмотрев материалы административного производства, привлёк предпринимателя к ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). С учётом незначительного количества реализованной продукции, предпринимателю назначен штраф в 150 тысяч рублей (ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи).