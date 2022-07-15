В Череповце пропал 16-летний подросток. Ранее уже неоднократно уходил из дома.
Особая примета: на голени правой ноги черная татуировка в виде иероглифа.
Требуется информационная поддержка поиска. Сообщает поисково-спасательный отряд «Ты не один».
В Череповце пропал 16-летний подросток. Ранее уже неоднократно уходил из дома.
Особая примета: на голени правой ноги черная татуировка в виде иероглифа.
Требуется информационная поддержка поиска. Сообщает поисково-спасательный отряд «Ты не один».
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Даниила, просят связаться с полицией
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