В Череповце пропал 16-летний подросток

15.07.2022 [Общество]

В Череповце пропал 16-летний подросток. Ранее уже неоднократно уходил из дома.

Особая примета: на голени правой ноги черная татуировка в виде иероглифа.

Требуется информационная поддержка поиска. Сообщает поисково-спасательный отряд «Ты не один».

Тэги: пропал ребенок

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